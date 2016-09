Florida zet zich schrap voor orkaan

TAMPA - Inwoners van de Amerikaanse staat Florida bereiden zich voor op de komst van Hermine, de eerste orkaan die de staat waarschijnlijk zal treffen in ruim tien jaar. Mensen slaan massaal voedsel in en laaggelegen gebieden zijn geëvacueerd. Gouverneur Rick Scott waarschuwt voor een ,,levensgevaarlijke storm''. Hermine komt naar verwachting donderdagavond of vrijdagochtend lokale tijd aan land in het noordoosten van de staat.

Door ANP - 1-9-2016, 22:34 (Update 1-9-2016, 22:34)

De autoriteiten hebben in 51 van de 67 gemeenten in Florida de noodtoestand uitgeroepen. Als Hermine aan land komt, kan er in delen van de staat meer dan 50 centimeter regen vallen. ,,Dit is een dodelijke, levensbedreigende storm'', zei Scott. Achtduizend militairen van de Nationale Garde zijn ingezet om te helpen voorzorgsmaatregelen te treffen.

Meerdere staten lopen gevaar. Hermine zal na Florida waarschijnlijk onder meer doortrekken naar Georgia. Ook voor delen van North Carolina zijn stormwaarschuwingen van kracht.