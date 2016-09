Daily Mail haalt bakzeil om rechtszaak Trump

WASHINGTON/LONDEN - De Britse Daily Mail heeft een artikel ingetrokken waarin de echtgenote van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump werd opgevoerd als voormalig escort. De publicatie van het stuk dreigt de tabloid duur te komen te staan. Melania Trump is naar de rechter gestapt en eist een schadevergoeding van 150 miljoen dollar.

De Daily Mail en het Amerikaanse blog Tarpley schreven dat Melania Trump in de jaren negentig in Milaan en New York als meisje van plezier had gewerkt. ,,Die beweringen zijn honderd procent onjuist en beschadigen haar reputatie'', zei haar advocaat.

De Britse sensatiekrant heeft het gewraakte artikel inmiddels ingetrokken, ,,voor zover het werd uitgelegd als een uitspraak dat mevrouw Trump als een escort werkte''. De Mail liet weten te betreuren dat het stuk zo is opgevat. In het artikel kreeg het Trump-kamp alle ruimte de beweringen tegen te spreken en de schrijver vermeldde dat er geen bewijs was, aldus de hoofdredactie. Die besloot het toch te plaatsen, omdat de aantijgingen hoe dan ook een weerslag kunnen hebben op de presidentsverkiezingen.