ANP Brand in haven Hamburg na dagen meester

HANBURG - Een grote brand in het ruim van een 300 meter lang containerschip in de haven van Hamburg is eindelijk onder controle. De brandweer is er in de nacht van vrijdag op zaterdag in geslaagd het vuur in het schip te bedwingen met behulp van 45.000 liter schuim. Eerdere pogingen met water en met kooldioxide mislukten.

Door ANP - 3-9-2016, 10:04 (Update 3-9-2016, 10:04)

De brand op het schip de CCNI Arauco brak donderdag uit. Daarbij vielen drie licht gewonden.