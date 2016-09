Ban Ki-moon wil ratificatie klimaatverdrag

HANGZHOU - Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties houdt een top in New York waar hij regeringsleiders uitnodigt om het klimaatverdrag van Parijs te ondertekenen. Dat zei hij zaterdag in Hangzhou waar de Verenigde Staten en China officieel bekend maakten dat ze het verdrag hebben geratificeerd.

De wereldleiders komen in China bijeen in het kader van de G20-top. Na China heeft de VS zich bij monde van president Obama geschaard achter het akkoord dat de uitstoot van broeikasgassen moet tegengaan. ,,De boodschap van de twee grootste veroorzakers van broeikasgassen om veel sneller dan gedacht samen deze stap te zetten moet vertrouwen geven aan de internationale gemeenschap en aan andere landen, dat ze ook snel kunnen handelen en mee kunnen doen aan deze wereldwijde aanpak', zei adviseur Brian Deese van president Obama.