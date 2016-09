Matige opkomst in Mecklenburg-Vorpommern

SCHWERIN - De opkomst bij de verkiezingen in de noordoostelijke Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is zondag vooralsnog matig. Dit heeft Doris Petersen-Goes van de kiescommissie laten weten. De parlementsverkiezingen in de dun bevolkte krimpregio boeien de rest van het land normaal gesproken totaal niet, maar het succes van de populistische anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) maakt de stembusgang voor veel Duitsers, inclusief bondskanselier Angela Merkel, spannend.

Door ANP - 4-9-2016, 14:20 (Update 4-9-2016, 14:20)

Voor de AfD zij deze deelstaatsverkiezingen een primeur. De komst van de AfD gaat naar verwachting de meeste andere partijen veel stemmen kosten. Als de AfD zondag met meer stemmen dan Merkels CDU in het parlement komt, betekent dat een blamage voor Merkel. Haar politieke thuisbasis is deze deelstaat. De CDU is nu de tweede partij van Mecklenburg-Vorpommern en regeert samen met de grootste, de SPD onder leiding van Erwin Sellering. Merkel regeert in Berlijn samen met de SPD.

Opiniepeilingen geven aan dat de AfD circa 22 procent van de kiezers binnenhaalt, mogelijk net iets meer dan de CDU. De in 2013 opgerichte AfD hamert op problemen met vluchtelingen. Ondanks het feit dat in Mecklenburg-Vorpommern slechts 1,5 procent van de 1,6 miljoen inwoners vluchteling is, overheerst het vluchtelingenthema net als elders in de Bondsrepubliek de verkiezingsstrijd.

De regeringscoalitie van de sociaaldemocratische premier Sellering met de christendemocraten onder leiding van Lorenz Caffier hoeft volgens peilingen dus niet te rekenen op dankbare kiezers die het economisch beleid belonen. Sellingers SPD zou fors verliezen en naar 28 procent van de kiezers terugvallen. Volgens Sellinger is het de schuld van Merkel dat vluchtelingen het thema van deze stembusgang zijn.