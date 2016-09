Turkse luchtmacht bestookt doelen PKK

ANKARA - Turkse gevechtstoestellen hebben tien doelen bestookt van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. De luchtaanvallen vonden zaterdagavond laat plaats in het oosten en zuidoosten van Turkije, berichtte persbureau Anadolu zondag op basis van veiligheidsbronnen.

Door ANP - 4-9-2016, 15:34 (Update 4-9-2016, 15:34)

Bij de aanvallen zouden meerdere PKK-leden zijn gedood, maar aantallen zijn niet genoemd. Ook een lokale leider van de Koerdische beweging zou zijn omgekomen.

Het Turkse leger botste de afgelopen dagen vaker met de PKK. Zo kwamen zaterdag bij gevechten in de provincie Hakkâri vijf Turkse militairen om het leven. Turkse veiligheidsdiensten meldden in de nacht van vrijdag op zaterdag ook al acht doden aan Turkse kant en elf aan Koerdische kant in de provincie Van.