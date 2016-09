Israël bouwt versperring tegen tunnels

ANP Israël bouwt versperring tegen tunnels

JERUZALEM - Israël bouwt een ondergrondse barrière bij de grens in de Gazastrook om te voorkomen dat militante Palestijnen daar tunnels graven. Sinds enkele jaren stuiten de Israëliërs telkens weer op tunnels die de Palestijnse islamitische verzetsbeweging Hamas gebruikt om wapens te smokkelen.

Door ANP - 8-9-2016, 20:08 (Update 8-9-2016, 20:08)

Sinds 2014 zet Israël allerlei technieken in om de tunnels te ontdekken. Militaire deskundigen hebben er in twee jaar tijd 32 gevonden en vernietigd, aldus een militaire bron. De grens in de Gazastrook is bovengronds afgezet met hoge hekken.

De regering in Jeruzalem heeft volgens een anonieme politieke bron omgerekend al ongeveer 145 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van ondergrondse barrières. Die krijgen een totale lengte van 65 kilometer.