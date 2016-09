Kenia wil weer groen worden

ANP Kenia wil weer groen worden

NAIRIBI - Kenia heeft donderdag een ambitieus plan gepresenteerd om door herbebossing en aanplanting van nuttige gewassen weer een 'groene aanblik' te krijgen. In de periode tot 2030 wordt 5,1 miljoen hectare teruggegeven aan de natuur, een oppervlakte ter grootte van Costa Rica.

Door ANP - 8-9-2016, 21:03 (Update 8-9-2016, 21:03)

De regering heeft tot deze herschepping van het landschap besloten om de strijd aan te binden met klimaatverandering, armoede en honger. ,,Dit project is de meest coherente en systematische poging de vernielde oerwouden en andere groene gebieden te herstellen en de biodiversiteit te behouden'', zei minister van Milieu Judy Wakhungu. Kenia is hard getroffen door illegale kolonisatie van natuurgebieden en het kappen van bomen voor de productie van houtskool.

Het nu gelanceerde plan is onderdeel van de 'Bonn Challenge' uit 2011, een gigantisch milieuproject voor Afrika. Kenia is het dertiende land dat meedoet. ,,Een grote stap voorwaarts'', reageerde Wanjira Maathai verheugd. Ze is de dochter van Nobelprijswinnares Wangari Maathai en voorzitster van de 'Green Belt Movement', die sinds de oprichting door haar moeder in 1977 al 51 miljoen bomen heeft aangeplant.