ANP Meer politie-inzet bij Oktoberfest in München

MÜNCHEN - De politie van München zal volgende maand tijdens het Oktoberfest meer manschappen inzetten dan in voorgaande jaren. Commissaris Hubertus Andrä vertelde vrijdag dat zeshonderd agenten voor de veiligheid moeten zorgen, honderd meer dan gebruikelijk. De kern van zijn boodschap was echter dat er geen reden is bang te zijn voor gevaarlijke situaties.

Door ANP - 9-9-2016, 15:07 (Update 9-9-2016, 15:07)

Na de schietpartij in de Beierse metropool en de aanslagen in Würzburg en Ansbach zijn de veiligheidsmaatregelen verscherpt. Voor het eerst zijn rugzakken en grote tassen verboden op het 'bierfeest' en worden er hekken geplaatst aan de kant van het terrein die altijd vrij toegankelijk was. Er zal bij de toegangen worden gecontroleerd en er worden meer bewakingscamera's geplaatst.