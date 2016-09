Clinton eerder weg bij herdenking 9/11

NEW YORK - Hillary Clinton is zondag in New York onwel geworden bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001. Volgens haar campagneteam raakte de democratische presidentskandidate ,,oververhit'' en is ze door medewerkers naar het appartement van haar dochter Chelsea gebracht.

Door ANP - 11-9-2016, 16:59 (Update 11-9-2016, 18:22)

Meer details maakte het Clinton-kamp niet bekend. Clinton liep ongeveer een uur nadat ze naar binnen was gegaan het appartementencomplex weer uit. Ze zwaaide naar de verzamelde pers en zei dat ze zich stukken beter voelde. ,,Het is een prachtige dag in New York'', aldus Clinton.

Nieuwszenders NBC en FOX meldden eerder op basis van bronnen bij de politie dat Clinton onwel was geworden en dat ze mogelijk was flauwgevallen.