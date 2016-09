Hillary Clinton naar huis, voelt zich 'prima'

NEW YORK - Hillary Clinton is zondag naar haar huis in Chappaqua in de staat New York gegaan, nadat ze eerder op de dag onwel was geworden tijdens een herdenking voor de aanslagen van 11 september 2001.

Door ANP - 11-9-2016, 19:22 (Update 11-9-2016, 19:22)

Clinton verliet de herdenkingsdienst na zo'n anderhalf uur. Op beelden die van de democratische presidentskandidate lijken te zijn is te zien hoe ze door haar benen zakt terwijl ze door meerdere mensen een busje in wordt geholpen. Clinton werd naar het appartement van haar dochter Chelsea in de stad gebracht. Daar liep ze na ongeveer een uur weer naar buiten. Ze zei zich prima te voelen. ,,Het is een prachtige dag in New York'', voegde ze eraan toe.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Clintons campagneteam zei in een verklaring dat ze ,,oververhit'' was geraakt. Een democratisch politicus die de herdenking ook bijwoonde zei dat het erg benauwd was.