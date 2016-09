Dode en gewonden op Harmony of the Seas

MARSEILLE - Tijdens een oefening met een reddingsboot op het cruiseschip Harmony of the Seas is dinsdag een dode gevallen. Vier anderen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Het gaat in alle gevallen om bemanningsleden van het schip.

Franse media schrijven dat het grootste cruiseschip ter wereld ligt afgemeerd in de haven van Marseille, in het zuiden van Frankrijk.

De vijf slachtoffers bevonden zich in de reddingsboot vanwege een oefening die aan boord werd gehouden. Het ongeluk gebeurde op het vijfde dek van het schip. De sloep met de bemanningsleden erin liet los.

De Harmony of the Seas is in maart dit jaar in bedrijf genomen. Het 362 meter lange schip werd in de zomer van 2015 te water gelaten.