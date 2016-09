Arts: Clinton fit genoeg om VS te leiden

WASHINGTON - Hillary Clinton is volgens haar arts ,,gezond en in staat om het presidentschap van de Verenigde Staten te bekleden''. De Amerikaanse presidentskandidaat herstelt goed van de longontsteking, vindt dokter Lisa Bardack.

Door ANP - 15-9-2016, 1:38 (Update 15-9-2016, 1:38)

Die longontsteking daargelaten kwam uit het medisch onderzoek waaraan Clinton is onderworpen niets bijzonders. De 68-jarige Democrate is ,,in uitstekende geestelijke conditie'', aldus haar arts.

Clinton werd zondag onwel tijdens de herdenking van de aanslagen op de Twin Towers in New York. Dat voedde de geruchten dat haar iets ernstigs mankeert.

Clintons tegenstrever Donald Trump, besprak woensdag in The Dr. Oz Show zijn gezondheid met presentator Dr. Mehmet Oz. Volgens zijn eigen arts heeft de 70-jarige Republikein een goede conditie, al heeft hij een hoge cholesterol en is hij te zwaar. Verdere details maakte Trump niet bekend.