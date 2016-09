Russisch verwijt aan VS rond bestand Syrië

ANP Russisch verwijt aan VS rond bestand Syrië

MOSKOU - De Russische minister van Defensie, Sergej Lavrov, verwijt de VS het akkoord voor de wapenstilstand in Syrië niet na te leven. Als het akkoord geen stand houdt, dan is dat de schuld van de VS. Dat land zou niet in staat zijn de rebellen te dwingen om het staakt-het-vuren te respecteren, zei de minister tegen Russische media.

Door ANP - 17-9-2016, 15:09 (Update 17-9-2016, 15:09)

Vrijdagavond ging de speciale zitting van de VN-veiligheidsraad over Syrië niet door vanwege spanningen tussen de VS en Rusland. Volgens de Russische VN-ambassadeur Vitaly Churkin weigeren de VS details over de wapenstilstand in Syrië te publiceren.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat de overeenkomst betrekking heeft op 'gevoelige kwesties’ die bij het openbaar maken van de stukken misbruikt of verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Daardoor kunnen gematigde rebellen en andere Syrische oppositiestrijders in gevaar worden gebracht.

Volgens de Russische defensieminister is de wapenstilstand, die 12 september inging, al 199 keer geschonden.