Rusland loopt weg uit spoedzitting V-raad

ANP Rusland loopt weg uit spoedzitting V-raad

NEW YORK - De Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties is weggelopen uit het spoedoverleg van de Veiligheidsraad. De Amerikaanse ambassadrice Samantha Power noemde het Russische verzoek voor de zitting een stunt, waarna de Russische afgezant weg liep.

Door ANP - 18-9-2016, 4:52 (Update 18-9-2016, 4:52)

Rusland vroeg zaterdag om een spoedzitting nadat vliegtuigen van de Amerikaanse coalitie in het oosten van Syrië stellingen van het Syrische regeringsleger hadden aangevallen.

Bij de luchtaanval op een legerpost in Deir al-Zor kwamen 62 Syrische militairen om het leven en raakten meer dan honderd gewond. De Amerikaanse militaire leiding zei dat de aanval meteen werd afgebroken toen duidelijk werd dat een Syrische legerpost was geraakt. De Amerikaanse regering heeft spijt betuigd voor de vergissing.

In de bijeenkomst van de Veiligheidsraad zei Power dat de regering de luchtaanvallen onderzoekt en dat het niet de bedoeling was om Syrische militairen te raken. ,,Natuurlijk betreuren we elke Syrische dode." Om daaraan toe te voegen: ,,Het verzoek voor een spoedbijeenkomst van Rusland was cynisch en hypocriet. Moskou heeft zich nog nooit op deze manier druk gemaakt over alle burgerdoden door Syrische troepen."

Power wil dat Rusland stopt met het gemakkelijk scoren en het oproepen tot zulke bijeenkomsten maar zich focust op de zaken die er toe doen. De ambassadrice doelde hiermee op de overleggen voor een wapenstilstand in Syrië. Haar Russische collega Vitaly Churkin denkt dat de Amerikaanse luchtaanvallen weleens het einde van de onderhandelingen kunnen betekenen. ,,Het is een heel groot vraagteken", zei Churkin tegen verslaggevers. ,,Ik ben zeer benieuwd hoe Washington hierop gaat reageren. Als de reactie van de ambassadrice ook maar enige indicatie is van hun mogelijke reactie, dan hebben we serieuze problemen."