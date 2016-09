Turks schooljaar begint met minuut stilte

ANP Turks schooljaar begint met minuut stilte

ISTANBUL - In Turkije is maandag het nieuwe schooljaar begonnen met een minuut stilte en een gebed. De ruim achttien miljoen leerlingen stonden daarmee stil bij de neergeslagen staatsgreep twee maanden geleden. Velen keken in de klaslokalen tegen een ander gezicht aan.

Door ANP - 19-9-2016, 15:17 (Update 19-9-2016, 15:17)

Meteen na de putsch ontsloeg of schorste de regering Erdogan tienduizenden leraren die ervan werden verdacht banden te hebben met de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen. Deze wordt beschouwd als de kwade geest achter de coup.

Alleen al op privéscholen moesten 21.000 leerkrachten meteen het veld ruimen wegens mogelijke betrokkenheid of sympathieën voor het gedachtegoed van Gülen. Hun licentie om les te mogen geven werd ingetrokken. Sinds 1 september werden per decreet, mogelijk gemaakt door het uitroepen van de noodtoestand, nog eens zo'n 28.000 leraren in overheidsdienst ontslagen.

Ook werden ruim 11.000 volwassenen schoolmedewerkers weggestuurd wegens banden met de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. Volgens de regering zijn er in Turkije meer dan 850.000 mensen actief in het onderwijs.