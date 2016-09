Sir Julian King nieuwe Britse EU-commissaris

BRUSSEL - De Engelsman Sir Julian King wordt definitief de nieuwe, en mogelijk laatste, EU-commissaris voor Groot-Brittannië. De EU-lidstaten hebben maandag het licht op groen gezet, nadat het Europees Parlement vorige week al met de aanstelling had ingestemd.

Door ANP - 19-9-2016, 16:22 (Update 19-9-2016, 16:22)

De 52-jarige King wordt commissaris voor Veiligheid, belast met de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. Hij werd door de Britse regering voorgedragen nadat Jonathan Hill na het 'brexit'-referendum als commissaris was opgestapt. Hill vond dat hij niet kon aanblijven nu het Verenigd Koninkrijk het EU-lidmaatschap wil opzeggen.

Zolang het VK nog officieel EU-lid is, moet het een vertegenwoordiger in de Europese Commissie hebben. De portefeuille Veiligheid is nieuw. Hills gevoelige portefeuille (Financiële Diensten) is overgenomen door de Letse commissaris Valdis Dombrovskis.