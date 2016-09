Russen geloven niet in beschieting konvooi

MOSKOU - Rusland gelooft niet dat het hulpkonvooi op weg naar Aleppo maandag is beschoten door vliegtuigen of met granaten vanaf de grond. Het ministerie van Defensie in Moskou houdt het erop dat de vrachtwagens vlam hebben gevat.

Door ANP - 20-9-2016, 20:20 (Update 20-9-2016, 20:20)

Een woordvoerder van het departement zei dinsdag dat uitsluitend de begeleiders van de Verenigde Naties een antwoord op de vraag over de oorzaak kunnen geven. Hij voegde toe dat in de buurt van het konvooi alleen militanten van Jabhat Fateh al-Sham (het voormalige Nusra Front) aanwezig waren. De vrachtwagens zouden zijn begeleid door een truck met een zwaar mortier erop.

De Syrische oppositie spreekt de Russische verklaring tegen. Volgens Riyad Hijab van het Hoge Onderhandelingscomité (HNC) is het bestand ten dode opgeschreven zonder geloofwaardige methode om overtredingen vast te stellen en te bestraffen. ,,We hebben geen vertrouwen in de Russen, omdat hun strategie puur militair van aard is'', aldus Hijab.

Verenigde Naties

De Verenigde Naties verklaarden dinsdag dat zij op de hoogte waren gebracht van beschieting van het konvooi. Maar het onmiddellijke pleidooi van de VN aan álle betrokken partijen om de aanval te stoppen, had geen effect.

De Russen zijn momenteel evenals onder anderen de Amerikanen in New York bij de Verenigde Naties, waar de International Syria Support Group bijeen is om onder meer te kijken of het staakt-het-vuren dat maandag afliep, nieuw leven kan worden ingeblazen. De twee grootmachten lijken beide genegen een nieuw bestand van de grond te tillen.