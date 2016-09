'Medische hulpverleners dood door luchtaanval'

BEIROET - Bij een luchtaanval op jihadisten ten zuidwesten van de Syrische stad Aleppo zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vier medische hulpverleners en zeker negen rebellen gedood.

Door ANP - 21-9-2016, 9:44 (Update 21-9-2016, 9:44)

De aanvallen werden uitgevoerd door Syrische of Russische gevechtsvliegtuigen, meldden het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) woensdag. Het SOHR verzamelt informatie over de burgeroorlog via waarnemers ter plaatse en is tegenstander van het regime van president Bashar al-Assad.

De omgekomen hulpverleners, van wie de nationaliteit onbekend is, werkten voor de Unie van Medische Zorg- en Hulporganisaties (UOSSM). Dat is een begin 2012 opgericht samenwerkingsverband van hulpverleners uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Turkije en de VS.