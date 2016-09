Gewonden bij rel na doodschieten zwarte man

CHARLOTTE - Demonstranten hebben woensdag in het Amerikaanse Charlotte (North Carolina) een snelweg geblokkeerd om te protesteren tegen het doodschieten van een zwarte man door de politie. Dat ontaardde in ongeregeldheden waardoor zeker tien agenten gewond raakten. Ook verscheidene actievoerders liepen verwondingen op. Burgemeester Jennifer Roberts maande tot rust en beloofde een diepgaand onderzoek. ,,Ook ik wil antwoorden''.

Door ANP - 21-9-2016, 11:41 (Update 21-9-2016, 11:41)

De zaak escaleerde nadat een 43-jarige man dinsdagavond dodelijk was getroffen door een politiekogel. Een agent, eveneens met een zwarte huidskleur, schoot, toen de verdachte uit zijn auto stapte met een vuurwapen in de hand. Het wakkerde bijna onmiddellijk de discussie over het politiegeweld tegen niet-blanke vermoedelijke wetsovertreders weer aan.

Een woedende menigte sloot Interstate 85 af door brandstapels op te werpen en aan te steken. Tot staan gebrachte vrachtwagens werden geplunderd. Politie in gevechtstenue probeerde de relschoppers met traangas te verdrijven.