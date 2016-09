Onbeperkt gratis 'roaming’ in Europa

ANP Onbeperkt gratis 'roaming’ in Europa

BRUSSEL - Europeanen mogen vanaf 15 juni 2017 in principe onbeperkt zonder extra kosten mobiel bellen en internetten in andere EU-landen. De eerder voorgestelde beperking van negentig dagen is helemaal van de baan.

Door ANP - 21-9-2016, 13:04 (Update 21-9-2016, 14:24)

Wel krijgen telecombedrijven de mogelijkheid maatregelen te treffen als ze ,,misbruik'' signaleren.

Dat maakte vicevoorzitter Andrus Ansip van de Europese Commissie woensdag bekend. Mensen die langere tijd in een ander EU-land willen 'roamen' moeten een ,,stabiele'' band hebben met dat land.

Het gaat dan bijvoorbeeld om buitenlandse studenten (Erasmus-programma), grenswerkers of expats die geregeld naar hun thuisland gaan. Naast vakantiegangers worden deze groepen dus ook niet op extra kosten gejaagd.

,,We moeten wel duidelijke garanties inbouwen om misbruik van dit systeem te vermijden’’, zei Ansip. Hij wil niet dat mensen simkaarten in relatief goedkope EU-landen aanschaffen en systematisch in eigen land gebruiken.

,,Ieren mogen niet tegen Letse prijzen telefoneren'', gaf EU-commissaris Günther Oettinger (Digitale Economie) als voorbeeld.

Bij mensen die hun telefoon in eigen land nauwelijks gebruiken, maar wel langdurig in andere EU-landen, mag maximaal 4 cent per gebelde minuut of iets minder dan 1 cent per megabyte in rekening worden gebracht. Telecomproviders moeten hen daar wel voor waarschuwen.