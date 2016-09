Politie onderzoekt moordzaak dode 'Piraat'

ANP Politie onderzoekt moordzaak dode 'Piraat'

BERLIJN - De Berlijnse politie probeert met man en macht opheldering te krijgen over de toedracht in een opmerkelijke moordzaak met Gerwald Claus-Brunner, prominent lid van de Piratenpartij, als hoofdrolspeler. De kleurrijke en omstreden politicus zou een 29-jarige man, die hem had beschuldigd van stalken, om het leven hebben gebracht in een huis in Wedding.

Door ANP - 21-9-2016, 14:31 (Update 21-9-2016, 14:31)

Enkele dagen later sloeg hij in zijn eigen huurwoning in de wijk Steglitz de hand aan zichzelf. Daar werden maandag beide lijken in verschillende kamers gevonden.

Volgens de kranten Bild en Berliner Zeitung heeft Claus-Brunner (44) het lichaam van het slachtoffer, van wie vaststaat dat hij een gewelddadige dood is gestorven, op een steekkarretje door Berlijn gereden. ,,Het lijk moet hoe dan ook getransporteerd zijn'', bevestigde een woordvoerder van een Openbaar Ministerie woensdag.

Claus-Brunner werd als volksvertegenwoordiger bekend door bij publieke optredens steevast een tuinbroek en een hoofddoek te dragen. Hij zat sinds 2011 in het Berlijnse parlement. Bij de deelstaatverkiezing kreeg de Piratenpartij afgelopen weekeinde onvoldoende steun voor een zetel.