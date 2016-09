CNN-commentator wordt betaald door Trump

WASHINGTON - De voormalige campagnemanager van Donald Trump, Corey Lewandowski, wordt nog steeds betaald door het Trump-kamp, hoewel hij tegenwoordig als politiek commentator voor nieuwszender CNN werkt. Dat meldt The Washington Post woensdag. Nieuwssite Mediaite meldde op basis van bronnen bij CNN dat Lewandowski is geschorst, maar een woordvoerder van de nieuwszender ontkende dat en zei dat hij later woensdag weer in de uitzending zit.

De omstreden Lewandowski werd eerder dit jaar vervangen. In juni trad hij in dienst bij CNN. Het was al bekend dat hij nog een ontslagpremie opstreek van Trumps campagneteam, iets wat bij elk optreden van Lewandowski op CNN wordt benadrukt. Maar Lewandowski's bedrijf Green Monster Consulting ontving in juli en augustus nog eens 20.000 dollar voor ,,strategisch advies''.

Lewandowski's aanstelling bij CNN was omstreden. Volgens bronnen waren veel journalisten woedend, onder meer omdat Lewandowski nog steeds in contact zou staan met het Trump-kamp.