'Poetin wil met VS waken over hulpkonvooien'

MOSKOU - De Russische president Vladimir Poetin wil samen met de Verenigde Staten een oogje in het zeil houden bij toekomstige hulpkonvooien in Syrië. Dat zei de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel na een gesprek met de Russische leider in Moskou.

Door ANP - 22-9-2016, 3:11 (Update 22-9-2016, 3:11)

De VS en Rusland vlogen elkaar recentelijk in de haren na de beschieting van een konvooi bij Aleppo. De VS wezen met een beschuldigende vinger naar Moskou, terwijl het Kremlin stelde dat een Amerikaanse drone in de buurt was tijdens de aanval.

Volgens Gabriel ontkende Poetin woensdag alle betrokkenheid bij de aanval. De president zou zelfs bereid zijn om Russische troepen in te zetten om hulpkonvooien te volgen. Poetin wil volgens de vicekanselier wel dat de Amerikanen hetzelfde doen.

,,Dat is een van de grote conflicten. De Amerikanen zijn daar niet toe bereid. Nog niet, in elk geval'', aldus de Duitser, die stelde dat Poetin liet merken erg geïnteresseerd te zijn in het herstellen van de wapenstilstand.