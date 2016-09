'VN willen hulpkonvooien Syrië hervatten'

ANP 'VN willen hulpkonvooien Syrië hervatten'

NEW YORK - De Verenigde Naties zijn klaar om weer konvooien met hulpgoederen Syrië in te sturen. De hulpoperaties worden wel ,,voorzichtig'' uitgevoerd, zei de speciale VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, tegen de BBC.

Door ANP - 22-9-2016, 6:34 (Update 22-9-2016, 6:34)

De VN besloten de hulp tot nader orde op te schorten nadat een hulpkonvooi maandag onder vuur werd genomen bij Aleppo. Achttien van de 31 vrachtwagens werden verwoest. De Verenigde Staten en Rusland steggelen nog over wie verantwoordelijk is voor de aanval.

De Mistura zei te hopen dat de wapenstilstand in het land nog gered kan worden. De gezant stelde dat Rusland en de VS ,,een verantwoordelijkheid'' hebben. ,,Ze moeten inbinden. Hun partners overtuigen dat het ernst is. Het alternatief is chaos. Oorlog. Dus ik ben nog optimistisch.''