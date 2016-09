Schutter dood na schietpartij winkelcentrum

ANP Schutter dood na schietpartij winkelcentrum

HOUSTON - De politie in de Amerikaanse stad Houston heeft maandag een man doodgeschoten die bij een winkelcentrum negen mensen had verwond met een vuurwapen. Enkele gewonden zijn er slecht aan toe, liet een woordvoerder van de hulpdiensten weten.

Door ANP - 26-9-2016, 16:03 (Update 26-9-2016, 17:23)

De schutter loste twintig tot dertig schoten voordat hij door agenten werd uitgeschakeld. Alle gewonden zaten in hun auto tijdens de ochtendspits toen ze werden getroffen. Drie gewonden werden ter plaatse behandeld, zes werden naar ziekenhuizen gebracht. Van die laatste groep verkeert een iemand in kritieke toestand en is een ander er ernstig aan toe.

De identiteit van de schutter is niet bekendgemaakt, maar de politie liet wel weten dat hij een advocaat was. ,,Het lijkt erop dat relatie tussen de advocaat en zijn advocatenkantoor was verzuurd'', zei burgemeester Sylvester Turner, die op handelsmissie in Cuba was en daar reageerde op vragen van journalisten.

Washington

De explosievenopruimingsdienst heeft de auto van de verdachte doorzocht en vond daar diverse wapens. De politie is ook van plan zijn huis te doorzoeken.

Vorige week schoot een twintigjarige man vijf mensen dood in een winkelcentrum in de staat Washington. Zijn motief is ook niet bekend. Op 17 september doodde de politie in Minnesota een man die winkelend publiek had aangevallen met een mes; hij zou een aanhanger zijn geweest van de terreurgroep Islamitische Staat.