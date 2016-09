Miljoenenboete voor achtbaanbotsing

STAFFORD - Omdat twee karretjes in een Britse achtbaan vorig jaar hard tegen elkaar botsten, moet de eigenaar een boete van 5 miljoen pond betalen. Dat is omgerekend bijna 5,8 miljoen euro. Bij de botsing raakten zestien mensen gewond. Twee tienermeisjes verloren een been.

Door ANP - 27-9-2016, 13:29 (Update 27-9-2016, 13:29)

Een rechtbank veroordeelde het bedrijf Merlin, eigenaar van pretpark Alton Towers, dinsdag. Volgens de rechter was het een geluk dat er geen doden zijn gevallen.

Het bedrijf zei tijdens het proces dat zijn medewerkers een fout hadden gemaakt. Een van de karretjes was stilgevallen tijdens een rondje op de achtbaan The Smiler. Uit voorzorg legde de computer meteen de hele attractie stil. De bedienden gingen ervan uit dat er een computerstoring was en schakelden de beveiliging uit. De andere karretjes gingen weer rijden, waarna de botsing gebeurde.

Alton Towers ligt ten noorden van Birmingham. Het park trekt ongeveer 2 miljoen bezoekers per jaar. The Smiler, geopend in 2013, heeft veertien loopings en zogenoemde kurkentrekkers, een wereldrecord.