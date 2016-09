Griekenland wil vluchtelingen naar vasteland

ANP Griekenland wil vluchtelingen naar vasteland

ATHENE - Griekenland wil af van de overvolle vluchtelingenkampen op de eilanden in de oostelijke Egeïsche Zee. ,,We brengen binnenkort een groot aantal migranten naar het vasteland, om de eilanden te verlichten", zei de Griekse vice-minister van Buitenlandse Zaken Nikos Xydakis woensdag. Hij kondigde aan dat de vluchtelingen in ,,bewaakte gebouwen" worden ondergebracht.

Door ANP - 28-9-2016, 6:22 (Update 28-9-2016, 6:22)

Xydakis maakt de EU-landen medeverantwoordelijk voor het geweld in Griekse vluchtelingenkampen. ,,De branden en de onrust in sommige vluchtelingenkampen op de eilanden zijn mede het gevolg van een gebrek aan herverdeling van vluchtelingen over de lidstaten en het gebrek aan steun van de EU-landen."

De overeenkomst tussen Turkije en de Europese Unie bepaalt dat de vluchtelingen die voornamelijk uit Syrië komen en via Turkije zijn gereisd, terug moeten naar Turkije om te verhinderen dat ze verder reizen.