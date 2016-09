Netanyahu en Obama reageren op dood Peres

TEL AVIV ( - PDA) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw Sara hebben gereageerd op de dood van voormalige Israëlische president en premier, Shimon Peres. Ze zijn diep verdrietig: ,,Peres was geliefd bij alle mensen.", aldus Netanyahu woensdag.

Door ANP - 28-9-2016, 6:34 (Update 28-9-2016, 6:34)

President Barack Obama van de Verenigde Staten heeft de voormalige Israëlische president Shimon Peres geprezen als een ,,strijder voor Israël en het Midden-Oosten". Na het overlijden van Peres zei Obama dat Amerika in de schuld staat bij Peres. ,,Niemand heeft zich meer ingezet voor vrede tussen onze landen dan Peres. Een licht is gedoofd, maar de hoop die hij ons heeft gegeven zal voor altijd branden.", zei Obama.

Peres overleed woensdag in Tel Aviv op 93-jarige leeftijd, nadat hij op 13 september een zware beroerte kreeg. Peres was in twaalf Israëlische kabinetten minister, twee maal premier en van 2007 tot 2014 president. In 1994 kreeg Peres samen met de Palestijnse leider Yasser Arafat de Nobelprijs voor de Vrede.