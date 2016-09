Gülen slaat terug: Erdogan achter couppoging

BERLIJN - De geestelijke Fethullah Gülen, die volgens Turkije achter de couppoging in juli zat, slaat terug. In het Duitse blad Die Zeit beschuldigt hij juist president Erdogan ervan de mislukte staatsgreep te hebben georkestreerd om vervolgens allerlei zuiveringen te kunnen uitvoeren.

Door ANP - 29-9-2016, 13:52 (Update 29-9-2016, 13:52)

In het gesprek met het Duitse blad wijst Gülen op Erdogans commentaar na de couppoging. Hij zou die een ,,cadeau van God'' hebben genoemd omdat hij daarna kon beginnen met de zuiveringen. Gevraagd of hij denkt dat Erdogan achter de staatsgreep zat, zegt Gülen: ,,Tot nu toe heb ik rekening gehouden met de mogelijkheid. Nu denk ik dat het zeker is.''

Na de couppoging is een grote zuiveringsoperatie op gang gekomen in het leger en de ambtenarij. Tienduizenden mensen van wie werd vermoed dat ze aanhanger zijn van de beweging van Gülen zijn inmiddels ontslagen of gearresteerd.

Gülen was vroeger een bondgenoot van Erdogan, maar leeft al jaren in onmin met de president. Hij verblijft in de VS. Turkije heeft om zijn uitlevering gevraagd.