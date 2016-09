Abbas naar begrafenis Peres

ANP Abbas naar begrafenis Peres

JERUZALEM - De Palestijnse president Mahmoud Abbas woont naar het zich laat aanzien vrijdag de begrafenis bij van de voormalige Israëlische staatsman en ex-president Shimon Peres. Israëlische media meldden dat hij door de familie van Peres is uitgenodigd en volgens een Israëlische regeringswoordvoerster is hem toestemming gegeven naar Israël te komen voor de begrafenis.

Door ANP - 29-9-2016, 15:01 (Update 29-9-2016, 15:20)

Een Palestijnse functionaris zei dat Abbas van plan is te gaan. Abbas (81) schreef eerder deze week een brief aan de familie Peres, waarin hij zijn droefheid uit over de dood van de politieke veteraan Peres, die hij vredespartner noemde, aldus Israëlische media. Peres kreeg in 1994 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege de Oslo-akkoorden die het jaar ervoor vrede tussen Israëli's en Palestijnen leken in te luiden. Hij overleed woensdag op 93-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Tel Aviv.

Abbas en Peres waren topdiplomaten tijdens de onderhandelingen over de Akkoorden van Oslo. Toen die rond waren, tekenden Abbas en Peres de akkoorden in het Witte Huis in Washington. De akkoorden stelden Palestijnen een eigen staat in het vooruitzicht, maar de bezetting en kolonisatie van Palestijns land duurt voort. Abbas zei vorig jaar dat de Oslo-akkoorden zijn mislukt.