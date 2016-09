Saudi-Arabië veroordeelt 9/11-wet

RIYAD - Saudi-Arabië veroordeelt de Amerikaanse 11 septemberwet, die het mogelijk maakt dat slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen de oliestaat aanklagen. Het ministerie van buitenlandse zaken van Saudi-Arabië maakt zich ,,grote zorgen" over de wet. De reactie komt vrij laat, aangezien de wet woensdag al werd aangenomen. Daarna werd het ijselijk stil in Riyad.

Door ANP - 30-9-2016, 0:49 (Update 30-9-2016, 0:49)

,,De afbraak van de soevereine immuniteit heeft een negatieve invloed op alle staten, inclusief de Verenigde Staten", aldus het Saudische ministerie in een verklaring, die de hoop uitsprak dat het Amerikaanse congres de wet alsnog corrigeert ,,om de ernstige onbedoelde gevolgen die hieruit voortvloeien te kunnen vermijden.".

De Saudische munt riyal daalde na aanname van de wet al ten opzichte van de dollar. Analisten achten de kans niet groot dat een rechtszaak tegen Saudi-Arabië wordt gewonnen, maar zeggen dat de speculaties hierover al een negatieve invloed hebben op de handel en investeringen.

Riyad heeft altijd ontkent iets te maken te hebben met de aanslagen op 11 september 2001, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. De islamitische militante groepering al-Qaeda wordt voor deze aanslagen verantwoordelijk gehouden. Maar al onmiddellijk na de aanslagen op het World Trade Center in New York en op het Pentagon doken er aanwijzingen op dat bondgenoot Saudi-Arabië betrokken was bij de financiering van de aanslagen en vijftien van de 19 kapers kwamen uit Saudi-Arabië.