ANP Afscheid van ex-president Peres van Israël

JERUZALEM - De voormalige Israëlische president en premier Shimon Peres wordt vrijdag begraven op de nationale begraafplaats op de Herzlberg, aan de westrand van Jeruzalem. Dat is in het deel dat is bestemd voor ,,grote leiders van de natie''. Peres was een van de grondleggers van Israël. De begrafenisstoet van het centrum van Jeruzalem naar de Herzlberg vertrekt om 09.30 (Nederlandse tijd).

Peres overleed in de nacht van dinsdag op woensdag op 93-jarige leeftijd. Hij kwam in 1934 als elfjarig kind naar Palestina en behoorde tot de stichters van de staat Israël, die in 1948 werd uitgeroepen. Sindsdien speelde Peres in allerlei functies, zoals topdiplomaat, minister en premier, een cruciale rol in de politiek van Israël en de regio. Hij kreeg voor zijn pogingen om tot vrede met Palestijnen te komen in 1994 de Nobelprijs voor de Vrede

De belangstelling uit binnen- en buitenland voor zijn afscheid is groot. Onder de leiders die de begrafenis bijwonen zijn de Spaanse koning Felipe VI, de Amerikaanse en Franse presidenten Obama en Hollande, de Britse kroonprins Charles, de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton en ex-premiers Blair en Cameron van Groot-Brittannië. Premier Rutte vertegenwoordigt Nederland.