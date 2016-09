Duterte vergelijkt zichzelf met Hitler

ANP Duterte vergelijkt zichzelf met Hitler

MANILLA - De Filipijnse president Rodrigo Duterte, ook bekend van zijn uitbarstingen richting de Amerikaanse president Barack Obama, vindt het niet erg om vergeleken te worden met Hitler.

Door ANP - 30-9-2016, 6:20 (Update 30-9-2016, 6:20)

Duterte vertelde na een bezoek aan Vietnam in een warrige toespraak dat hij een ,,neef van Hitler" genoemd was. Hij verwees naar de miljoenen Joden die Hitler vermoord had en zei daarna ,,Er zijn drie miljoen drugsverslaafden in de Filipijnen. Ik zou ze graag afslachten."

En daarop volgend: ,,Als Duitsland Hitler had, hebben de Filipijnen...", waarna hij op zichzelf wees.

Duterte werd in mei gekozen tot president, nadat hij beloofd had de Filipijnen van het drugsprobleem te verlossen. Hij begon op 30 juni als president en er zijn sindsdien 3100 mensen vermoord, vooral drugsgebruikers.