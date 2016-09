Twee doden bij grote brand in Duits ziekenhuis

BOCHUM - Bij een grote brand in de Universiteitskliniek Bergmannsheil in het Duitse Bochum zijn vrijdagochtend vroeg minstens twee mensen om het leven gekomen. Er zijn meer dan vijftien mensen gewond geraakt. De brand brak uit in een patiëntenkamer en breidde zich daarna snel uit over de zesde verdieping.

Door ANP - 30-9-2016, 6:45 (Update 30-9-2016, 6:45)

Volgens ooggetuigen is het dak ingestort. Door de enorme hitte zijn ramen en meubels gesmolten.

Bergmannsheil is een van de grootste ziekenhuizen in het Ruhrgebied, met 650 bedden. Tweehonderd brandweerlieden uit het Ruhrgebied zijn ingezet om de brand te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.