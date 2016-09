Rechter Cyprus gelast uitwijzing kaper Egypte

NICOSIA - Een rechtbank in Cyprus heeft vrijdag de uitwijzing gelast van een Egyptenaar die in maart een passagiersvliegtuig kaapte met een nepbomgordel.

Door ANP - 30-9-2016, 11:21 (Update 30-9-2016, 11:21)

De 59-jarige Seif Eldin Mustafa wist de rechtbank in Nicosia niet te overtuigen dat hij in zijn vaderland geen eerlijk proces zou krijgen, berichtte het semistaatspersbureau CNA.

Mustafa kaapte in maart een binnenlandse vlucht met 72 inzittenden en liet de piloot uitwijken naar Larnaca. Daar liet hij de passagiers en bemanningsleden in groepjes gaan en gaf hij zich na zes uur over aan de autoriteiten. Een passagier maakte selfies met de kaper en plaatste die op sociale media. Mustafa vroeg om de vrijlating van vrouwelijke gevangenen in Egypte en wilde ook in contact komen met zijn Cypriotische ex-vrouw.