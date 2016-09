USA Today geeft voor het eerst stemadvies

MCCLEAN/WASHINGTON - De Amerikaanse krant USA Today heeft in haar 34-jarig bestaan altijd hardnekkig geweigerd de lezers een stemadvies te geven voor de presidentsverkiezingen. De krant is nu radicaal van dit beleid afgestapt door de Republikeinse kandidaat Donald Trump als ,,volslagen ongeschikt voor het presidentschap'' te bestempelen.

Door ANP - 30-9-2016, 11:34 (Update 30-9-2016, 11:34)

USA Today heeft uitgelegd dat het in de verkiezingen nooit partij wil kiezen, omdat er zich tot dusver altijd heel capabele figuren aandienen die ideologische meningsverschillen hebben. Maar dit jaar zijn er helemaal geen twee capabele figuren, klaagt de krant. De Republikeinse kandidaat Trump is volgens USA Today totaal ongeschikt. ,,Hij heeft in zijn campagne van vijftien maanden blijk gegeven van een gebrek aan bevlogenheid, kennis, evenwichtigheid en eerlijkheid''. En dat zijn onmisbare eigenschappen voor een president van de Verenigde Staten.