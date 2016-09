Kritiek Tsipras op grensclaims Erdogan

ATHENE - De Griekse premier Alexis Tsipras heeft vrijdag uitlatingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over de grenzen tussen de twee landen als ,,gevaarlijk'' bestempeld.

Door ANP - 30-9-2016, 18:03 (Update 30-9-2016, 18:03)

Tsipras verwees vrijdag naar uitspraken die Erdogan donderdag deed in een toespraak in Ankara. Daarin hekelde de Turkse president de grensafspraken die zijn vastgelegd in het Verdrag van Lausanne, een vredesakkoord uit 1923. Erdogan zei onder meer dat Turkije eilanden ,,had weggegeven'' aan Griekenland. Het gaat volgens Erdogan om eilanden die zo dicht bij Turkije liggen dat er over water naartoe geschreeuwd kan worden.

De Griekse premier vreest dat de uitspraken de verhoudingen tussen beide landen kunnen schaden. ,,Het in twijfel trekken van het Verdrag van Lausanne, waarin de afspraken vastliggen voor de Grieks-Turkse betrekkingen en de status quo in de Egeïsche Zee en zijn eilanden, is gevaarlijk voor de banden tussen beide landen en de regio'', liet Tsipras weten.