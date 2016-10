'Trump krijgt debatcoaching van Farage'

LONDEN - De omstreden Britse politicus Nigel Farage gaat Donald Trump coachen voor het tweede debat dat de Republikeinse presidentskandidaat binnenkort voert met zijn Democratische rivale Hillary Clinton. Dat melden Britse media zaterdag.

Door ANP - 1-10-2016, 13:54 (Update 1-10-2016, 13:54)

Amerikaanse media bevestigen dat Farage vrijdagavond naar de Verenigde Staten is gevlogen, nadat het eerste debat afgelopen maandag voor Trump niet geweldig was verlopen. De Britse politicus zou tot het volgende debat, op 19 oktober, Trump van advies voorzien. De twee rechtse politici hadden elkaar in augustus ook al ontmoet in Mississippi.

Farage staat bekend om zijn scherpe debattechniek en opruiende teksten, met name over immigranten. Hij gold als boegbeeld van de brexitcampagne. Na het referendum waarin de Britten stemden voor een vertrek uit de EU, vond Farage dat zijn taak erop zat en nam hij afscheid als leider van de UKIP-partij. Hij zit nog wel voor die partij in het Europees Parlement.