ANP Vlaamse burgemeesters vaak bedreigd

BRUSSEL - Burgemeesters van Belgische gemeenten in Vlaanderen hebben steeds vaker te maken met fysieke en verbale bedreigingen. Uit een rondgang van de krant De Standaard bleek dat bijna de helft van de burgervaders te maken heeft gehad met gewelddadige inwoners.

Door ANP - 1-10-2016, 17:19 (Update 1-10-2016, 17:19)

Op de vraag of zij ooit geconfronteerd zijn met verbaal en/of fysiek geweld, antwoordde 48 procent bevestigend. Een op de zes eerste burgers verklaarde klappen te hebben gekregen. Enkele burgemeester hebben om politiebewaking gevraagd of laten tijdens gemeenteraadsvergaderingen agenten in burger een oogje in het zeil houden.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten overweegt om een vertrouwenspersoon aan te stellen voor burgemeesters in nood. Verder komt er misschien een opleiding om burgemeesters te leren omgaan met boze en agressieve ingezetenen.