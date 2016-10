Terminator op de bon in Duits station

MÜNCHEN - Een hoofdagent van de Duitse politie kreeg de verrassing van zijn leven toen hij op het centraal station van München twee mannen aanhield die tegen de regels in op het perron fietsten. Het bleken acteur Arnold Schwarzenegger en zijn persoonlijke bewaker te zijn.

Door ANP - 1-10-2016, 17:20 (Update 1-10-2016, 17:20)

Stefan Schmitt was in uniform op weg naar zijn werk toen hij de twee al slalommend op het perron zag manoeuvreren. Hij sommeerde hen te stoppen en ontdekte daarna dat hij met de wereldberoemde Oostenrijk-Amerikaanse filmster en voormalig gouverneur van Californië van doen had.

De 'Terminator' verklaarde op de fiets te zijn gestapt omdat hij tijdelijk problemen met lopen had. Bij wijze van boete ging hij samen met Schmitt op de foto die de politie trots verspreidde.