ANP 'Londen neemt alle EU-regels eerst over'

LONDEN - Groot-Brittannië zal na het vertrek uit de EU alle regels en wetten van de unie in de Britse wetten opnemen. In de jaren na de brexit zullen overbodige voorschriften worden geschrapt. Dat zal de Britse premier Theresa May volgens de omroep ITV zondag bekend maken in een toespraak tot haar conservatieve partij.

Door ANP - 1-10-2016, 21:03 (Update 1-10-2016, 21:03)

Volgens de omroep wil May het bedrijfsleven daarmee geruststellen en meer zekerheid geven. De omroep gaf geen bronnen voor het bericht en een woordvoerder van de premier wilde geen commentaar geven.