Hongarije stemt over vestiging asielzoekers

ANP Hongarije stemt over vestiging asielzoekers

BOEDAPEST - Hongarije gaat zondag naar de stembus om zich uit te spreken tegen de opnameplicht van vluchtelingen, zoals die binnen de Europese Unie is afgesproken.

Door ANP - 2-10-2016, 5:37 (Update 2-10-2016, 5:37)

,,Wilt u dat de Europese Unie ook zonder toestemming van het parlement de verplichte vestiging van niet-Hongaarse staatsburgers in Hongarije kan voorschrijven?'', is de vraag die de kiezers moeten beantwoorden. Belangrijkste voorvechter van een 'nee' is premier Viktor Orbán, die met zijn campagne het antivreemdelingensentiment in het land aanjaagt.

Hongarije vormde vorig jaar het middelpunt van de Europese vluchtelingencrisis, toen dagelijks duizenden asielzoekers het land overspoelden en in het belangrijkste treinstation van Boedapest een vluchtelingenkamp ontstond. Orbán riep de instroom een halt toe met de bouw van een hek aan de zuidgrens.

Volgens de afspraken zou Hongarije 1294 vluchtelingen moeten opnemen.

Minstens de helft van de stemmers moet opdagen om het referendum rechtsgeldig te maken. De uitslag is niet bindend.