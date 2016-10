'Daders MH17 bekend voor jaarwisseling'

SYDNEY - De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop, denkt dat de namen van de verantwoordelijken voor het neerhalen van vlucht MH17 voor het eind van jaar bekend zullen zijn. ,,Tegen het einde van het jaar, misschien begin volgend jaar zal de lijst van diegenen die we verantwoordelijk houden bevestigd zijn en dan moet er vervolging plaatsvinden'', zei Bishop zondag tegen de Australische zender ABC.

Door ANP - 2-10-2016, 5:40 (Update 2-10-2016, 5:40)

Het internationale onderzoeksteam JIT maakte afgelopen woensdag bekend dat het passagiersvliegtuig is neergehaald door een in Rusland gefabriceerde raket die is afgevuurd vanuit pro-Russisch rebellengebied in Oekraïne. Alle 298 inzittenden van het vliegtuig, onder wie 196 Nederlanders en 28 Australiërs kwamen op 17 juli 2014 om het leven bij de vliegramp.