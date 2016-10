Duterte biedt Joodse gemeenschap excuses aan

MANILA - De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zondag zijn excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap vanwege zijn vergelijking tussen Hitler en zijn eigen oorlog tegen drugs. Hij verwees vrijdag in een toespraak naar de miljoenen Joden die Hitler vermoord had en liet vervolgens optekenen dat er drie miljoen druggebruikers zijn in de Filipijnen die hij graag ,,zou afslachten''.

Door ANP - 2-10-2016, 17:48 (Update 2-10-2016, 17:48)

,,Ik wil graag duidelijk zijn, hier en nu, dat er nooit de intentie van mijn kant was om afbreuk te doen aan de herinnering van de zes miljoen vermoorde Joden'', zei Duterte op televisie. Vervolgens bood hij zijn ,,oprechte en diepe'' excuses aan.

Duterte werd in mei gekozen tot president, nadat hij beloofd had de Filipijnen van het drugsprobleem te verlossen. Hij begon op 30 juni als president en er zijn sindsdien 3100 vermeende drugscriminelen vermoord.