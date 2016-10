Medische Nobelprijs naar Japanner Ohsumi

ANP Medische Nobelprijs naar Japanner Ohsumi

OSLO - De Nobelprijs voor de Geneeskunde gaat dit jaar naar de Japanner Yoshinori Ohsumi. Hij kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar autofagie, het natuurlijk proces waarbij cellen delen van zichzelf afbreken om in leven te blijven.

Door ANP - 3-10-2016, 14:27 (Update 3-10-2016, 14:27)

Het Karolinska Instituut in Stockholm roemt de jarenlange onderzoeken van de inmiddels 71-jarige celbioloog. Ohsumi heeft het begrip over hoe de cellen in het menselijk lichaam zich als het waren recyclen en ontdoen van giftige stoffen aanzienlijk vergroot. Dit mechanisme voorkomt onder meer het ontstaan van kanker en beschermt tegen diabetes.

De Nobelprijs voor de Geneeskunde werd voor het eerst toegekend in 1901. Sindsdien hebben 210 artsen en wetenschappers de prijs gekregen, onder hen waren twaalf vrouwen. De Japanse hoogleraar kan naast de oorkonde omgerekend een bedrag van 830.000 euro tegemoet zien.