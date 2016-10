Reddingspoging voor vredesproces Colombia

ANP Reddingspoging voor vredesproces Colombia

BOGOTA - De Colombiaanse president Juan Manuel Santos is maandag begonnen met pogingen zijn vredesproces met de rebellenbeweging FARC te redden. Hij verzamelt politieke leiders om zich heen om te spreken over de mogelijkheid het afgewezen vredesakkoord in een gewijzigde vorm acceptabel te maken, meldden Colombiaanse media.

Door ANP - 3-10-2016, 15:25 (Update 3-10-2016, 15:25)

Belangrijke gesprekspartners zijn mensen uit het kamp van ex-president Alvaro Uribe. Uribe keerde zich fel tegen het akkoord, omdat volgens hem de FARC-leden nog geen dag cel voor hun misdaden hoeven te vrezen.

Zondag wees een kleine meerderheid van de kiezers in een referendum het akkoord met de FARC af. Het akkoord was na drie jaar en negen maanden onderhandelen in Havana tot stand gekomen. Het werd in aanwezigheid van tal van buitenlandse gasten maandag 26 september feestelijk getekend. Santos dacht dat het referendum slechts een formaliteit zou zijn.