Duizenden betogen in Polen voor abortus

ANP Duizenden betogen in Polen voor abortus

WARSCHAU - Duizenden vrouwen hebben maandag in Polen in het zwart gehuld betoogd tegen een mogelijk verbod van abortus. Naar schatting ruim 20.000 vrouwen kwamen in het centrum van de hoofdstad Warschau bijeen voor dit ,,zwarte protest''. Er waren ook in enkele andere steden demonstraties geweest.

Door ANP - 3-10-2016, 18:01 (Update 3-10-2016, 18:01)

Het parlement overweegt abortus te verbieden op initiatief van de beweging Stop Abortus, die honderdduizenden handtekeningen heeft ingezameld voor een totaal verbod op abortus. De wet beperkt legale vormen van abortus al tot een minimum in het rooms-katholieke land, maar het burgerinitiatief Stop Abortus wil het afbreken van de zwangerschap helemaal verbieden.