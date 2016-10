Kerry haalt uit naar Rusland

ANP Kerry haalt uit naar Rusland

BRUSSEL - Rusland houdt zijn ogen gesloten voor het gebruik van chloorgas en vatbommen door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, die zijn eigen volk ,,afslacht''. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry dinsdag. Hij herhaalde dat Moskou diplomatieke pogingen om een oplossing voor het conflict te vinden tegenwerkt.

Door ANP - 4-10-2016, 14:42 (Update 4-10-2016, 14:42)

In een toespraak in Brussel noemde Kerry het Amerikaanse besluit van maandag om de gesprekken met de Russen stop te zetten ,,moeilijk’’. Maar we blijven ons inzetten voor een duurzame wapenstilstand en een vreedzaam en niet-sektarisch Syrië, aldus de minister. ,,En dat betekent dat Russische en Syrische vliegtuigen aan de grond moeten blijven.’’

De Verenigde Staten en Rusland wisselen steeds sterke verbale onvriendelijkheden uit. Kerry hekelde de Russische samenwerking met Assad, die volgens hem zijn eigen volk afslacht’’.