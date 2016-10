Google presenteert eigen smartphones

SAN FRANCISCO - Google heeft dinsdag op een speciaal evenement in San Francisco twee nieuwe smartphones gepresenteerd die de strijd moeten aangaan met de iPhones van Apple.

Door ANP - 4-10-2016, 18:23 (Update 4-10-2016, 18:32)

Het is voor het eerst dat Google met zelf ontworpen en ontwikkelde telefoons naar buiten komt, de Pixel en de grotere Pixel XL. Het oude smartphone-merk Nexus van Google komt te vervallen. De Pixel-telefoons zullen worden geassembleerd door het Taiwanese HTC en draaien op een nieuwe versie van het besturingssysteem Android van Google.

De smartphones van Google zijn bedoeld als directe tegenhangers van de iPhones van Apple in het hogere segment van de markt. Het kleinere model heeft een beginprijs van 649 dollar en de grotere versie gaat 769 dollar kosten.

De Pixel-telefoons kunnen vanaf dinsdag worden besteld via de website van Google. Later deze maand moeten de smartphones via winkels worden verkocht in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Canada en Duitsland. In november begint de verkoop in India.

De telefoons werden gepresenteerd door Google-topman Sundar Pichai. In de zomer van 2015 werd goedkeuring gegeven aan het Pixel-project en in het najaar begon de ontwikkeling. Google zal zelf ook accessoires zoals bijvoorbeeld hoesjes en kabels leveren voor de Pixel-telefoons.